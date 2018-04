Trump promet d’envoyer 2.000 à 4.000 militaires à la frontière du Mexique

Donald Trump. –

Olivier Douliery / AFP

Ce jeudi, Donald Trump a précisé l’ampleur du contingent de la Garde nationale américaine qu’il se proposait d’envoyer à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l’immigration clandestine. Le président du Mexique a réagi.

Le président américain Donald Trump a promis jeudi d’envoyer « entre 2.000 et 4.000 » hommes de la Garde nationale à la frontière avec le Mexique pour aider à combattre l’immigration clandestine.



Le président des Etats-Unis, qui donne pour la première fois une indication sur la taille du contingent, a indiqué qu’il les « garderait probablement » sur place, « ou au moins une grande partie », jusqu’à ce que le mur, qu’il appelle de ses vœux, soit construit pour fermer la frontière.

La réponse du président mexicain

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a quant à lui rejeté jeudi également les « attitudes menaçantes » et « le manque de respect » de son homologue américain Donald Trump.



La relation entre le Mexique et les Etats-Unis « est intense et dynamique et présente naturellement des défis. Mais ces défis ne peuvent en aucun cas justifier des attitudes menaçantes ou un manque de respect entre nos deux pays », a ainsi déclaré le président mexicain.