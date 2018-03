TrustUp, la start-up liégeoise de référencement qui plaît aux entrepreneurs

Batibouw a fermé ses portes. Si vous vous êtes rendus à ce salon de la construction, comme 300.000 autres visiteurs, vous y avez peut-être fait le plein d’idées pour de futurs travaux. Mais, se pose alors un problème: à quel entrepreneur confier son chantier? Comment trouver un entrepreneur sérieux? Une start-up liégeoise propose sa solution: elle lance le site internet trustup.be. Il vous met en contact avec les professionnels de la construction: jardiniers, plombiers en passant par les maçons et les peintres.

Plus de 800 professionnels sont présents sur le site internet de la start-up. Pour y être référencés, ils devaient répondre aux attentes de l’équipe de TrustUp. La santé financière de chaque entreprise a été analysée en profondeur. « Notre objectif, c’est vraiment de proposer des sociétés qui ont été vérifiées à tout niveau: la santé financière, l’historique du gérant, les accès à la profession… », explique Sébastien Remacle, fondateur de TrustUp.

Beaucoup ne répondent pas aux attentes

Et visiblement, le scan est sévère. 40% des entreprises présentes sur le marché de la construction ne répondent pas aux attentes de la société. Sébastien Remacle justifie ce chiffre important. « On a déjà eu des gens qui ont fait 5, 10 et jusqu’à 60 faillites ou alors, les sociétés sont au bord du gouffre. Celles-là, nous ne les acceptons pas. »

Une fois la santé financière validée, l’entreprise est ajoutée au site internet. Les particuliers peuvent alors contacter l’entreprise en question. Lorsque le chantier est terminé, le particulier est invité à donner son avis sur la qualité des travaux réalisés. Une manière de juger de la fiabilité de l’entreprise.

Le concept plait, il a séduit les professionnels de la construction. A Liège, la Chambre de la Construction a signé un partenariat avec la jeune entreprise qui devrait rapidement s’étendre à travers toute la Wallonie.