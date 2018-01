Tubize: crues records mais sans dommages pour deux affluents de la Senne

Il n’y pas eu d’inondation, mais des niveaux de crue importants, ce mercredi, dans la région de Tubize.

La situation de pré-alerte a été maintenue pendant une partie de la journée. Alors que le niveau du Hain a diminué en cours de matinée, celui de la Senne a continué à monter pendant plusieurs heures. Deux petits cours d’eau, affluents de la Senne (le Laubecq et le Coeurcq), ont même enregistré un record de crue, avec des niveaux supérieurs à ceux enregistrés en décembre dernier.

Selon Bruno Soudan, échevin de la Lutte contre les inondations, cette constatation prouve l’importance du plan anti-inondations de 2013 (Plan de Prévention des Risques d’Inondations). Ce plan prévoit notamment des travaux pour les deux petits cours d’eau cités. « Pour le Laubecq, des travaux sont en cours pour réaliser une zone d’immersion temporaire (ZIT), afin de retenir les eaux. Et pour le Coeurcq, un chantier similaire commencera en février prochain. » Chacune de ces zones pourra retenir 30.000 m³ d’eau. Coût des travaux: 1.200.000 euros. La province et l’Europe apportent une aide financière à ce double chantier.

Le plan tubizien de lutte contre les inondations est d’autant plus important que la Senne compte pas moins de 13 affluents dans la région. En 5 ans, une série d’ouvrages ont déjà été réalisés pour empêcher ou réduire le risque de débordement de la Senne à Tubize. La contribution communale aux travaux sera terminée quand les chantiers du Laubecq et du Coeurcq seront finis. La Région wallonne entamera à son tour une série de projets, notamment à la sortie de Braine-le-Château. Et à Tubize, le long de la Senne, dans la Prairie des Angles, à 400 mètres de l’Hôtel de Ville. « On y aménagera une ZIT de 100.000 m³ », précise Bruno Soudan.