Tupac Shakur a contourné AC/DC et The Doors dans le classement des meilleurs musiciens de rock

Tupac Shakur

© AP Photo/Todd Plitt

Les experts du portail Vulture a classé des artistes, présentes dans le Hall of fame du rock and roll.

Dans la liste des 214 les noms de groupes de musique.

Au bas de la liste se trouve le groupe Bon Jovi. Les critiques musicaux ont noté que les participants au cours de 30 ans d’existence de la collectivité n’ont fait aucun succès. De l’avis des experts, ces musiciens ne jouent pas dans un groupe de rock, et dans un film sur un groupe de rock ».

Dernière place dans le classement – 213-e – détient un groupe Queen, qui a été appelé « le plus surévaluation de l’histoire de la pop-music ». A noté que la gloire du groupe aux états-UNIS a rapidement, sur le collectif parlé qu’après la mort du chanteur Freddie Mercury. Il est à souligner que la popularité du groupe au royaume-Uni est resté à un niveau élevé.

La troisième antireytinge est devenu un groupe Journey.

205-ème ligne de la liste est les Red Hot Chili Peppers, un collectif d’ABBA a pris 204-anteï, 202 e place dans la liste d’emmener un groupe Deep Purple, Metallica trouve à la 176e place, The Doors – 172-m, Aerosmith – 155-m, 148-e occupe une place de la chanteuse Nina simone. Dans la première centaine de ont AC/DC – 94-e; Tupac Shakur – 84-e, la Madone – 83-e, bb King – 68-e; Elton John – 59-e; Michael Jackson – 58-e.

Le meilleur du rock musicien dans le Hall of fame appelé Chuck Berry, qui a annoncé le fondateur du rock et l’un des plus importants représentants de la culture américaine du XXE siècle. La deuxième place du groupe britannique The Beatles, sur la troisième, de Bob Dylan.