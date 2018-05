© Oleg Zelenine/TASS

Des NATIONS unies, le 12 mai. /TASS/. Russe le groupe de musique « turetsky » et de l’art-le groupe « Soprano » vendredi soir « размялись » avant le concert à Battery park, réunissant à guichets fermés dans la salle de l’Assemblée Générale des NATIONS unies. La plus grande ville de la côte est des états-UNIS sera la dernière étape d’un tour international Unity Songs (« la Chanson de l’unité »), consacré à la 73e anniversaire de la Victoire.

À la tribune du parlement de la paix », les musiciens ont interprété hits classiques du monde, en commençant à l’intervention de la célèbre « new York, New York » et la reprise de la famille russophone de l’audience des chansons. En une demi-heure, le public a entendu « Votre honneur », « Катюшу », « nuit noire », « Attends-moi », « Mai valse », « Cher à la longueur » et d’autres chansons.

Turc et ses facilement gagné l’amour de полуторатысячной public – au début, vous pourrez le monde chante « Смуглянку », mais à la mi-présentation ont déjà dansé sous « Калинку ». « Бухенвальдский tocsin » et « le Jour de la Victoire » la salle écoutait debout.

Le public a salué non seulement à vocales des artistes, non perturbé par explosion d’applaudissements après chaque chanson, mais la détermination de la collectivité, qui a dû surmonter de nombreuses difficultés sur le chemin de New-York. Le concert a commencé avec deux heures de retard en raison du fait que l’avion sur lequel la troupe devait voler à partir de Tel-Aviv, est tombé en panne. Le siège de l’ONU musiciens sont arrivés directement de l’aéroport, sans avoir à vous rendre à l’hôtel.

Comme dit avant le début du concert, Michael Turc, au total, ils ont passé en déplacement de 28 heures. « Nous avons trois avions en voiture de poste avions survolé ici, à New York, pour être avec vous », – dit directeur de la chorale.

Mots Небензи et Захаровой

Avec un mot de bienvenue aux invités de la soirée, parmi lesquels étaient des diplomates de l’Afghanistan, la Belgique, le Brésil, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Liban, les pays-bas et la France, a demandé le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies Basile Небензя. Il a remercié les musiciens pour leur « petit exploit », rappelant la salle, à quelle occasion a lieu le concert.

« Le jour de la Victoire – grand pour nous une fête. 73 ans, nos frères, les grands-pères, nos pères, nos peuples ont libéré le monde de l’horreur du nazisme », – a dit le diplomate. Selon lui, le résultat fut la création de l’ONU « la pierre angulaire » de l’ordre mondial contemporain. « Dans le monde aujourd’hui n’est pas très simple, et notre devoir est de faire en sorte de la tragédie qui s’est produite au cours de la guerre, plus jamais ne se répète pas », a ajouté Небензя.

À la pause sur le podium, a augmenté le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova, qui a raconté comment внешнеполитическое l’office a aidé à organiser la « victorieuse de la tournée de la chorale, et a félicité les personnes présentes dans la salle de l’Assemblée Générale des anciens combattants.

« C’est principalement pour vous, – a noté Zakharova. – Aujourd’hui, ici, nous entendons n’est pas simplement la chanson n’est pas simplement un groupe, n’est pas simplement le chœur, musiciens. Nous entendons la victoire, la victoire, pour laquelle luttaient vous, les anciens combattants, et qu’ils attendaient vous, prisonniers des camps de concentration, qui est si proche de nos grands-parents, les grands-parents, quelqu’un de pères, aujourd’hui, la célébration de cette victoire, de cette vie ».

Le dernier concert de la tournée

Le samedi après-midi « turetsky attendent dans le parc à l’extrémité sud de Manhattan, avec vue sur la Statue de la Liberté. Là, le collectif interprétera des chansons des peuples du monde, des airs d’opéras, un pot-pourri de célèbres mélodies juives, y compris « Иерушалаем », et le plus aimé des compatriotes militaires de la chanson « Katioucha », « la nuit obscure », « Bleu mouchoir ». Spécialement conçu pour les new-yorkais d’auditeurs, selon la tradition américaine de la tournée, le collectif de chanter God Bless America (« Dieu bénisse l’Amérique »).

Un concert à New York ont précédé immédiatement en tournée dans huit villes à travers le monde, y compris à Berlin, à Vienne, à Minsk, Paris, Ljubljana, sur la place centrale de Paris, à Ljubljana, à Vienne, à Berlin. Le dernier arrêt avant le vol transatlantique a été la ville d’Ashdod dans le sud d’Israël, où « turetsky » chanté en plein air.

Le projet de « la Chanson de l’unité », dédié à la célébration de la Journée de la Victoire, créé en 2015, lorsque indiqué le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale. L’idée d’élargir sa géographie et de le convertir dans le marathon international de rencontre de Michel Turque, après, en mai dernier, à Berlin, a eu lieu le concert a réuni environ 20 mille spectateurs.

Dans une interview avec des journalistes avant le concert à l’ONU Turc a raconté qu’il avait promis à son père de lui dédier un concert sur la place centrale de la capitale de l’Allemagne. « Il a dit que je ne donnerai pas. Mais le rêve est devenu réalité. Maintenant, il me semble, nous sommes allés plus loin », a noté le directeur de la chorale.

Selon lui, les concerts à New York, il consacre les relations amicales entre les peuples de la Russie et des états-UNIS. « Il est important pour nous de contribuer, à venir en Amérique, à renforcer les relations, à parler de ce qui se sent à Moscou », – at-il dit.