Michael Turc

© Viacheslav Prokofiev/TASS

TEL-AVIV, le 10 mai. /TASS/. Russe le groupe de musique « turetsky » et de l’art-un groupe de Soprano se produiront le jeudi de fte concert en l’honneur de la 73e anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique dans l’Amphithéâtre de la ville d’Ashdod dans le sud d’Israël. Le discours devient partie intégrante de l’échelle du marathon de « la Chanson de la Victoire », qui se déroule dans les journées de mai de cette année dans huit pays du monde, a rapporté TASS le comité d’organisation du marathon.

Depuis le 3 mai, les musiciens représentés par le spectacle « le chant de la Victoire », sous le titre international Unity Songs à Paris, Ljubljana, de Vienne, de Berlin et de Minsk. Partout des concerts accompagnés d’une maison pleine. Le 9 mai « turetsky et Soprano ont donné un concert sur la place de la gare Bilorusse de Moscou.

Musique de la diplomatie

Le projet de « la Chanson de la Victoire » créé en 2015, quand le monde célébrait le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale. L’idée d’élargir sa géographie et la convertir en une unique et historique de marathon est apparue chez Michel Turque, après, en mai dernier à Berlin a eu lieu le concert a réuni environ 20 mille spectateurs. À propos de la popularité du projet de la preuve et le fait que sur internet en ligne-diffusion a obtenu plus de 8 millions de vues.

« Nous voulions faire puissante, conviviale et musicale de l’histoire, et cela nous a réussi, a déclaré Turc. – Notre projet est la diplomatie culturelle. Maintenir cette paix fragile, nous visons à travers la musique ».

Dans l’année qui suit après l’Israël étape du projet deviennent des états-UNIS. Initialement, personne ne croyait que l’action il est possible de passer aux états-Unis en raison de la complexité obtention d’un visa américain russes, a remarqué Turc. Cependant réussi à s’entendre à la fois sur les deux interventions: le 11 mai dans la Salle de l’Assemblée Générale des NATIONS unies, et le 12 mai à Wagner Parc à Battery park city, avec vue sur la Statue de la Liberté.

L’opéra, le rock et le jazz

Russes et étrangers les examinateurs ont reconnu « turetsky » musique phénomène du XXIE siècle. Pour ses 25 ans de l’histoire de l’illustre le collectif est monté sur la scène de plus de 5 mille fois, dans les tournées voyages il a parcouru près de 3 millions de km.

Clé de la réussite de l’acier de voix unique pour les artistes et les intrinsèque modalités d’exécution. Aujourd’hui, le répertoire « du Chœur à la Turque » comprend des œuvres d’opéra, et de la composition de la musique de rock et de jazz. Le collectif enthousiaste pris au royaume-Uni, l’Allemagne, Israël, les états-UNIS et des dizaines d’autres pays.