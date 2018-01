Twitter ne va pas bloquer les comptes des leaders mondiaux de la contesté de tweets

© Sergey Patins/TASS

TASS, le 6 janvier. Le réseau social Twitter ne va pas bloquer les comptes des leaders mondiaux en provoquant une controverse tweets, il est rapporté dans le blog de la société au samedi.

« Si nous allons bloquer les comptes des leaders mondiaux ou de supprimer leurs messages, provoquant des critiques, c’est de priver les personnes de l’accès à l’information importante », – dit dans le message. La compagnie a souligné que son objectif est de contribuer au dialogue, et les élus, les chefs d’état jouent un rôle clé dans ce dialogue, compte tenu de leur position dans la société.

Blocking a world leader from Twitter or removing their controversial Tweets would hide important information people should be able to see and debate. It would also not silence that leader, but it would certainly hamper necessary discussion around their words and actions.

— Twitter Public Policy (@Policy) 5 Janvier 2018

Plus tôt Twitter a souvent été l’objet de critiques en raison des omissions concernant les informations publiées par le président des états-UNIS Donald Trump. Une partie des utilisateurs a fait valoir que certains tweets le leader américain violent les règles d’utilisation du réseau social, mais elle ne les supprime pas.

La dernière fois le service critiqué pour ce qu’il n’a pris aucune des mesures une fois que Trump 2 janvier a réagi aux propos du leader nord-coréen Kim Jong-un, qui a déclaré dans le discours du nouvel an, sur la présence d’un « bouton nucléaire » sur son bureau. Le président des états-UNIS en réponse, a écrit sur sa page, que lui aussi il ya un tel bouton, mais elle est « beaucoup plus forte et travaille ». Certains utilisateurs des réseaux sociaux y ont vu dans ces paroles de menace, dont la diffusion sur Twitter interdit par le règlement de service.

