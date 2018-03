Les Joueurs De « Ufa »

© Viacheslav Evdokimov/TASS

TASS, le 4 mars. « Ufa » et de moscou « Dynamo » ont fait match nul 1-1 dans le match de la 21-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league). La rencontre s’est déroulée dans les Ufa.

Dans le cadre de « Dynamo » à la 17e minute Eugène Markov penalty. Pour le « Ufa » s’est distingu Ivan Пауревич (51).

De ufimtsev le premier match officiel pour l’équipe a tenu le défenseur roumain Йонуц Неделчяру. Dans le cadre de « Dynamo », a fait ses débuts d’hiver débutants milieu de terrain de Fiodor Noirs, l’attaquant Eugène Markov et le défenseur de Konstantin Rausch. Le gardien de but de la « Dynamo » Anton Shunin passé 150e match dans les plus hautes divisions du championnat du pays. Le gardien de but, qui est diplômé en blanc-bleu et toute la carrière de conférencière pour le club de moscou, a fait ses débuts en premier league en avril 2007.

« Ufa » occupe la sixième place dans la premier league avec 28 points. « Dynamo » est à la 13e position (23).

Dans le prochain match, le 10 mars, « Ufa » prendra махачкалинский « Anji », « Dynamo » le même jour, jouera à la maison avec « Краснодаром ».

