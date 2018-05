Un accident de la route se transforme en enquête pour meurtre et tentative de meurtre

Tout commence par un accident grave du côté de Ciney ce weekend. A bord de la voiture, une famille de Fontaine-l’Evêque.

Les services de secours ont retrouvé la voiture emboutie contre un arbre après une sortie de route. Le chauffeur de 34 ans est légèrement blessé. Ses deux parents sont, eux, dans un état grave. Le père a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital.

Accident tragique mais qui ne demandait pas que l’on recherche un coupable. Et pourtant, dimanche matin, la police a débarqué chez le fils, celui qui était au volant. Et le voilà inculpé d’homicide volontaire et de tentative d’assassinat.

Pourquoi ? Le juge d’instruction a estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments troublants dans cet accident. Mais sans nous en dire plus.

La justice se demande si le conducteur ne s’est pas encastré volontairement contre cet arbre.