Un adolescent blessé après des coups de feu dans un lycée de Californie

L’alerte a été donnée vers 7h ce matin, heure locale, dans la ville de Palmdale en Californie. (Photo d’illustration) –

Scott Olson – Getty Images North America – AFP

Les forces de l’ordre sont intervenues sur le campus d’un lycée après que plusieurs coups de feu ont été signalés. Une personne a été blessée au bras.

Un suspect a été interpellé ce vendredi après des signalements de coups de feu dans un lycée californien, selon la chaîne américaine CBS. Une personne a été blessée au bras et se trouve « dans un état stable » et une arme à feu a été saisie, rapportent les autorités locales.

Update Regarding Highland High School in Palmdale:

1 victim shot in the arm at Highland High School. At local hospital now. stable condition.

1 Firearm recovered.

1 Subject detained, and is a Male Hispanic Juvenile.

— LA County Sheriff’s (@LASDHQ) 11 mai 2018

Dès 7h heure locale, plusieurs membres des forces de l’ordre se sont rendus sur le campus du lycée Highland, à Palmdale, à environ 65 km au nord de Los Angeles.

D’autres ont été appelés à l’école élémentaire Manzanita, à une douzaine de kilomètres, selon la section locale de Fox News. Malgré une « enquête toujours en cours », la police locale précise néanmoins que l’établissement a été fouillé et « qu’aucune trace de crime » n’a été constatée.

Update regarding Manzanita Elementary School in Palmdale: Deputies have searched the campus. School is clear. So far, no evidence of crime. Investigation still ongoing

— LA County Sheriff’s (@LASDHQ) 11 mai 2018