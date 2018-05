Un Américain mange son 30.000e Big Mac et entre dans le Guinness Book des records

Don Gorske en 2011, mange son 25.000 Big Mac. –

Depuis 1972, cet Américain a gardé toutes les boîtes et tous les tickets prouvant ses achats de Big Mac pour entrer dans le Guinness Book des records.

Depuis plus de 45 ans un Américain n’a qu’un objectif: entrer dans le livre des records pour avoir mangé le plus de Big Mac au monde. Et sa consécration a eu lieu puisque Don Gorske, 64 ans, a mangé son 30.000e sandwich vendredi dans le restaurant de sa ville, dans le Wisconsin. C’est donc devant l’oeil des caméras et des photographes que sa performance a été validée par le Guinness Book des records, rapporte USA Today.

Tout commence en 1972: « A l’époque, il n’y avait qu’un McDonald’s en ville et je venais d’avoir mon permis de conduire », explique-t-il à USA Today. Depuis, sa plus grosse abstinence de Big Mac a duré huit jours. Il raconte avoir tout de même promis à sa mère de ne pas manger ce sandwich le jour de son décès.

It’s one for the history books. He’s done it. Local folk hero Don Gorske has eaten his 30,000th Big Mac. Let the record show it took place 3:30pm at the Fond du Lac @McDonalds. He cautions this may be his last milestone, projecting 40,000 would come in 2032. #SuperSizeMe #WISN12 pic.twitter.com/4rJ5lTCYui

— Nick Bohr (@NickBohrWISN) 4 mai 2018

7.000 boîtes disparues dans une tornade

Pour prouver sa performance, Don Gorske a gardé tous les tickets et toutes les boîtes de sandwichs, bien que 7.000 d’entre elles aient disparu dans une tornade en 1990.

Devenu célèbre aux Etats-Unis pour ce surprenant défi, il a même été invité à participer aux talk-shows d’Oprah ou de Jimmie Kimmel.

Côté santé Don Gorske l’assure, ses derniers résultats sanguins montrent « un cholestérol bas et une pression sanguine parfaite. » Le sexagénaire a même couru le marathon de San Diego aux Etats-Unis en 2008 et a franchi la ligne d’arrivée … muni d’un Big Mac.