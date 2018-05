Un ancien joueur de football Adam et le champion de l’OPH Самургашев ont reçu un passeport fans de la coupe du monde 2018

ROSTOV-SUR-le-DON, le 13 mai. /TASS/. Médaillé de bronze du championnat d’Europe de football 2008, Roman Adamov, qui dirige le football juvénile de l’école de football du fc Rostov », a reçu dimanche le passeport de supporters de la coupe du monde 2018. Comme le rapporte TASS, le journaliste de l’événement, avec Adam ce document a reçu l’ambassadeur du tournoi, le champion olympique 2000, la lutte gréco-romaine Вартерес Самургашев.

La cérémonie de réception d’Adam et Самургашевым passeports supporters propose des documents multimédia libres le centre a pris 10 minutes.

« Tout s’est passé très rapidement, a déclaré Самургашев. – Je recommande à tous d’avance de suivre cette procédure. Je vais avec ses fils d’aller à un match [commandes] du Brésil et de la Suisse et de profiter du beau jeu même Неймара ».

Sur le passeport de supporteur

Le passeport de supporters, c’est une innovation de la Russie en tant qu’organisateur de la coupe du monde, c’est personnalisé la carte du spectateur, qui doit recevoir chaque personne qui achète un billet sur les matchs de la coupe du monde 2018. Le passeport de supporters donne le droit de libre passage entre les villes où se dérouleront les matches du championnat du monde, ainsi que sur les transports en commun (bus, trolleybus, tramways, métro), les trains de banlieue et des trains rapides. Pour les ressortissants étrangers, le passeport de supporteur donne droit à l’entrée sans visa sur le territoire de la Russie pendant la période du tournoi.

Durant la coupe du monde 2018 « Rostov-Arena » prendra cinq matches de ce tournoi. Dans la phase de groupes joueront préfabriqués du Brésil et de la Suisse (17 juin), de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite (20 juin), la Corée du Sud et le Mexique (23 juin), l’Islande et la Croatie (26 juin), est aussi la ville prendra un match des 1/8 de finale (2 juillet).