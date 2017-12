Un ancien joueur de football CSKA Yarochik est entré dans le personnel d’entraîneurs « Слована »

TASS, le 24 décembre. L’ancien milieu de terrain de moscou, le club de football CSKA Jiri Yarochik est entré dans le personnel d’entraîneurs bratislava « Слована ». Ce sujet communique le service de presse de l’équipe tchèque.

Comme personnel d’entraîneurs, de David Холоубека, qui a dirigé le « Slovan » le 22 décembre, sera également de travailler l’ancien gardien de but du Lokomotiv moscou, vladivostok « Faisceau d’Énergie et de sotchi la « Perle » de Marek Cech.

Yarochik, outre le CSKA moscou, dans le championnat de Russie a plaidé pour samara « kuban ». Il a également agi pour bohemian club « Sparta » et « Slovan », anglais « Chelsea » et « Birmingham » écossais « Celtic » espagnols « Saragosse » et « Deportivo ».

Yarochik est devenu le quadruple champion de la république Tchèque, une fois a gagné le championnat et la Supercoupe de Russie, le championnat d’Angleterre et d’Ecosse. Pour l’équipe nationale Tchèque a passé 23 matches.