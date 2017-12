TASS, le 30 décembre. L’ancien milieu de terrain du club de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) « Orenbourg » Bonne Georgiev a pris la décision de fin de carrière. Informe « Газета.Ru » référant à l’édition bulgare « Топспорт ».

36 ans, le bulgare, le joueur résolu le contrat avec « Оренбургом » le 29 décembre. Dans cette saison, il a passé sept matches en RÉPÉTITIONUNE.

Georgiev a rejoint l’Orenbourg » à l’été 2016 de kazan « Rubis » (2014-2016). Précédemment préconisé de perm « Amkar » (2013-2014) et grozny « Terek » (2009-2012).

Au cours de la dernière saison, il a passé 21 le match pour « Orenbourg » dans le championnat de Russie et a marqué six buts. À l’actif, le joueur de 50 matches et cinq buts avec l’équipe nationale de Bulgarie.