TASS, le 26 décembre. L’attaquant du club chinois de Shanghai « СИПГ » Hal prévoit de revenir un jour dans le championnat du Brésil de football. Les mots brésilien joueur conduit « Газета.Ru » se référant à Globo Esporte.

« J’aime « Palmeiras » depuis l’enfance, a déclaré, 31 ans, Hulk. – À cet égard, j’ai été un rebelle dans la famille, comme tous les soutenu la « Corinthians ». J’ai toujours dit que l’intention de revenir au Brésil, j’aime jouer dans le championnat de son pays. Je ne sais pas quand, je suis encore jeune ».

Un club de carrière Hulk a commencé en 2004 dans la composition du brésil « Vitoria » de Salvador. Ensuite, il a joué pour le japonais Kawasaki Frontale », « Консадоле Sapporo et Tokyo Verdi », le portugais, le fc Porto et le russe « Zénith ». Dans la composition de saint-pétersbourg du club, il est devenu le champion de la Russie, vainqueur de la Coupe et de la super coupe des pays. Dans le « Shanghai СИПГ il a été 2016.

Dans le cadre de l’équipe nationale Brésil, le joueur de football a participé à 48 matches et a marqué 11 buts.