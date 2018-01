Un automobiliste blesse grièvement une fillette de 5 ans et prend la fuite à Schaerbeek

Un automobiliste a heurté dimanche vers 15h30, un père et sa fille âgée de 5 ans avant de commettre un délit de fuite, à Schaerbeek, sur un trottoir de l’avenue Paul Deschanel. Selon le bourgmestre de la commune, tous deux ont été blessés mais leur pronostic vital n’est pas engagé, comme on avait pu le craindre dans un premier temps. Les deux auteurs ont pris la fuite. L’un d’eux a déjà été interpellé.

« Un véhicule a roulé sur le trottoir et blessé un enfant et son père. Ils sont hors de danger, détaille Bernard Clerfayt sur Facebook. Les deux occupants de la voiture se sont enfuis à pied, emmenant la plaque d’immatriculation du véhicule. Ils ont été poursuivis par des citoyens et par les policiers arrivés sur place. L’un des deux auteurs a été rattrapé près du Neptunium. L’enquête se poursuit pour le second. » indique encore le bourgmestre de Schaerbeek.

L’un des deux individus qui se trouvaient à bord du véhicule a pu être intercepté et sera entendu, a indiqué dimanche Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.

La fillette a été transportée dans un état critique à l’hôpital, mais son état de santé évolue favorablement. Les deux individus qui se trouvaient à bord du véhicule en fuite ont abandonné ce dernier pour se séparer chacun de leur côté. D’après une photo publiée sur le groupe Facebook « La Schaerbeekoise », l’accident s’est produit à la hauteur d’une plaine de jeux.