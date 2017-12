TASS, le 24 décembre. Un avertissement de tempête est annoncé sur l’île de Sakhaline et la péninsule du Kamtchatka, en raison des prochaines tempêtes.

« Le 25 décembre, l’île de Sakhaline sera au pouvoir en profondeur par un cyclone. Le coup principal cyclone devrez sur l’île de Sakhaline. Jour le 25 décembre dans le sud de Sakhaline et le 26 décembre sur l’ensemble du territoire de l’île de fortes tempêtes de neige, forte et très forte de la neige, le vent de 20 à 25 m/s, le 26 décembre sur les côtes des rafales jusqu’à 33 et 38 m/s (ouragan), dans les montagnes de лавиноопасно. La température dans le nord de 12 à 17 degrés de froid, un jour de moins de 4 à 9 degrés sur le sud de la nuit moins 5-10, le jour de 0 à 5 degrés en dessous de zéro », a rapporté le 24 décembre à Сахгидрометеоцентре.

Selon le service de presse de GU MES de la région de Sakhaline, la tempête aura un impact sur 15 des 19 régions de la zone.

Vers les côtes du Kamtchatka cyclone conviendra le 26 décembre. Il aura un impact sur Petropavlovsk-Kamchatsky, Вилючинский districts urbains, ainsi que sur Елизовский, Мильковский, Oust-Большерецкий et Oust-Kamchatsky zones. Le 26 décembre, le matin et l’après-midi dans ces régions devrait grésil, lieux de forte, sur les routes гололедица, chutes abondantes de neige. Le 27 décembre, l’impact du cyclone s’étendra sur Oust-Kamchatsky district municipal.

« En conséquence, les précipitations devraient être l’augmentation du nombre d’accidents de la route, la difficulté de la circulation, augmente la probabilité d’apparition de la congestion du trafic. En outre, les mauvaises conditions météorologiques peuvent entraîner des perturbations dans le fonctionnement des aéroports, des objets de subsistance de la population », – dit dans le message de GU MES Камчатскому bord.

Les sauveteurs recommandent à la population au moment de l’action des intempéries de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité, de s’abstenir de la sortie de la route dans les colonies et à l’étranger.