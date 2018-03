Un bol de la dynastie Qinq pourrait rapporter 20 millions d’euros à Hong Kong

Un bol de la dynastie Qinq pourrait rapporter 29 millions d’euros à Hong Kong –

Anthony WALLACE / AFP

Un bol extrêmement rare de la dynastie Qinq va être mis aux enchères par la maison Sotheby’s à Hong Kong. Utilisé par l’empereur Kagxi dans les années 1720, il pourrait désormais rapporter près de 20 millions d’euros.

Un bol extrêmement rare de la dynastie Qinq, l’un des trois seuls connus, devrait être adjugé près de 20 millions euros, voire pulvériser le record pour une céramique chinoise, a annoncé ce jeudi la maison Sotheby’s.

Utilisé par un empereur en 1720

De 14,7 centimètres de diamètre, ce délicat bol à dominante rose est décoré à l’aide de falangcai, émaux peints combinant techniques chinoise et occidentale ainsi que de fleurs, dont des jonquilles, lesquelles ne figurent pas souvent sur la porcelaine chinoise.



Les experts de Sotheby’s Hong Kong s’attendent à ce que le bol utilisé par l’empereur Kagxi dans les années 1720 ne soit pas en reste lors de la vente du 3 avril. « Il est certain que les plus grands collectionneurs de porcelaine chinoise seront actifs », a déclaré le vice-président du département asiatique de Sotheby’s Nicolas Chow. « Nous allons avoir un beau combat cette saison ».



Le bol fut façonné dans un atelier impérial de la Cité interdite de Pékin par une petite équipe d’artisans avec l’aide de jésuites venus d’Europe munis de leurs propres techniques et matériaux, selon la maison d’enchères.

Dernier record: 32 millions d’euros

Sotheby’s l’a estimé à un minimum de 200 millions de dollars de Hong Kong (20,9 millions d’euros).



En octobre dernier, un bol de mille ans d’âge de la dynastie Song avait été vendu pour l’équivalent de 32 millions d’euros, ce qui était un nouveau record pour une céramique chinoise. Mieux encore qu’une coupe à vin de la dynastie Ming achetée en 2014 pour 30 millions d’euros par un magnat de Shanghaï célèbre pour ses surenchères vertigineuses.