Un bus percute violemment une façade à Montegnée: 7 blessés dont 2 graves

Un chauffeur de bus a fait un malaise au volant de son véhicule et a percuté la façade d’une habitation de Montegnée (dans la commune de Saint-Nicolas, en province de Liège), a indiqué lundi soir la porte-parole du TEC Liège-Verviers, Carine Zanella, confirmant une information de RTL Info. L’accident a fait sept blessés.

Il était près de 16h10 lorsque le chauffeur de la ligne 81 a contacté le dispatching du TEC Liège-Verviers pour leur signaler qu’il ne se sentait pas bien. Quelques minutes après son appel, il a fait un malaise et a percuté la façade d’une habitation, située Voie des Vaux à Montegnée, sur laquelle se trouvait un échafaudage. Même si celui-ci n’est pas tombé et que personne ne se trouvait dessus au moment de l’impact, l’accident a eu des conséquences importantes. Sept personnes, dont le conducteur du bus, ont été blessées.

Deux personnes blessée plus grièvement

« Les pompiers sont intervenus pour désincarcérer le chauffeur qui a rapidement été transporté à l’hôpital. Tout comme les autres victimes », a précisé Carine Zanella, la porte-parole du TEC Liège-Verviers. « Une personne âgée aurait apparemment été blessée plus grièvement. Pour l’heure, nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet mais suivons avec attention l’évolution de l’état de santé des victimes et les suites de l’enquête. » La seconde personne blessée plus gravement est le chauffeur. Les blessés ont été transportés aux cliniques Saint-Joseph.