Un complexe hôtelier et résidentiel inauguré en plein cœur de Louvain-la-Neuve

Après trois ans de travaux, le complexe hôtelier et résidentiel Agora Resort a été inauguré ce mardi en plein centre de Louvain-la-Neuve. Il est situé juste à côté de l’Aula Magna, avec vue sur la Grand Place d’un côté, sur le lac de l’autre. Il s’agit d’une infrastructure unique en son genre en Wallonie, composée d’un hôtel trois étoiles, d’un appart-hôtel quatre étoiles et de différents services accessibles à tout le monde, y compris aux étudiants et aux habitants de Louvain-la-Neuve.

« C’est un projet qui fait 30.000 mètres carrés, explique Thibault Van Dieren, le concepteur. On a à la fois des appartements résidentiels, des appartements-services pour les seniors et un pôle hôtelier très vaste, avec de la restauration, des salles de séminaires et un spa. C’est donc un vrai projet mixte et ouvert sur la ville. »

Une clientèle variée

« Que ce soit pour l’université ou pour les entreprises autour de Louvain-la-Neuve, pour pouvoir continuer à se développer, pour avoir une image à l’international, il faut pouvoir accueillir des colloques, des invités et des clients dans une infrastructure adaptée, explique Emmanuel Didion, le directeur général du pôle hôtelier. Et aujourd’hui, à Louvain-la-Neuve, l’infrastructure hôtelière était relativement limitée. Avec ce que nous proposons maintenant, nous espérons pouvoir participer, modestement, au développement de l’université, de la ville et des entreprises. »









Deux entrepreneurs heureux de la concrétisation du projet: John Martin (à gauche), patron du groupe hôtelier du même nom, et le promoteur Guido Eckelmans (à droite). – © Hugues Van Peel – RTBF

C’est le groupe Martin, déjà bien implanté en Brabant wallon (il possède trois hôtels à Tubize, Waterloo et Genval), qui a été choisi pour gérer le pôle hôtelier. Pour quelle clientèle? Hommes d’affaires, touristes, professeurs invités ou personnel académique de l’UCL notamment.

Quant à la partie résidentielle, mise en vente par le groupe Eckelmans, promoteur du projet, elle ne sera totalement terminée qu’à l’automne.

Au total, les travaux ont coûté pas moins de 110 millions d’euros. La dalle sur laquelle repose le centre de Louvain-la-Neuve a été étendue entre l’Aula Magna et l’église Saint-François, sur 1,2 hectare. En sous-sol, un rond-point couvert et un tunnel de 300 mètres ont été aménagés.









Des chambres cossues pour un prix abordable, une attention particulière a été donnée aux matériaux utilisés. – © Bernard Vanden Eynde – B. Vanden Eynde/whitevision