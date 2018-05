Un double incendie ravage un immeuble à Châtelet : pas de victime

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble de Châtelet, durant la nuit de dimanche à lundi. Le feu a pris vers 01h30 dans un snack situé à l’angle des rues du Beau Moulin et de Loverval à Châtelet. Le sinistre, qui a causé d’importants dommages au rez-de-chaussée, a pu être maîtrisé durant la nuit.

Ce lundi, vers 09h30, le feu a repris dans le même immeuble, au premier étage cette fois. De hautes flammes ont détruit le reste du bâtiment et endommagé l’habitation voisine. On ne déplore pas de blessé. Les pompiers ignorent à ce stade s’il s’agit d’une reprise de l’incendie ou d’une cause criminelle. Un expert devra être désigné par le parquet de Charleroi.