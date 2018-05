Un éditorialiste de Fox News prie Trump de ne pas tweeter sur la Corée du Nord

Le président américain s’est fait une réputation d’internaute relativement agressif dans ses tweets. (Photo d’illustration) –

Eric Baradat – AFP

Brian Kilmeade est l’un des présentateurs de la matinale préférée de Donald Trump, Fox and friends.

Donald Trump a une émission préférée. Elle se nomme Fox and friends et consiste en un programme de divertissement où un trio d’éditorialistes commente l’actualité, tous les matins. Le président américain la regarde très régulièrement et commente parfois en direct sur Twitter, en faisant une des émissions les plus influentes de la planète, malgré les nombreuses critiques à son égard.

Pas sûr toutefois que Donald Trump apprécie l’émission de ce mercredi. Alors que les éditorialistes discutaient de la menace de la Corée du Nord d’annuler la rencontre avec les Etats-Unis prévue le 12 juin, l’un d’entre eux a suggéré que la meilleure façon de ne pas jeter de l’huile sur le feu était sans doute que le président s’abstienne de tweeter.

« Que le président ne tweete pas est une des meilleures choses à faire. Se tenir à l’écart pour le moment, laisser les diplomates gérer la situation (…), parce que si le président s’y attaque trop agressivement, tout pourrait capoter à cause d’une interprétation erronée », a fait remarquer Brian Kilmeade.

« Oh, il va tweeter, attends un peu », a rétorqué son collègue. « Je pense que ce sera un tweet mesuré », a concédé Brian Kilmeade.

Pour le moment, Donald Trump s’est abstenu de tout commentaire sur la Corée du Nord et a préféré s’en prendre aux « fausses histoires » relatées par CNN et le Washington Post sur les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Un autre sujet abordé ce mercredi matin dans Fox and Friends.