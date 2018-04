Un ex-employé de Cambridge Analytica: les données de Facebook peuvent être stockés dans différentes parties du monde

NEW YORK, le 8 avril. /TASS/. Un ancien employé de la compagnie britannique de Cambridge Analytica Christopher Wylie estime que les informations qu’il sur les utilisateurs de Facebook peuvent être stockées dans différentes parties du monde, y compris la Russie. Avec une telle affirmation, il a prononcé dans une interview à la chaîne de télévision NBC, dont la partie a été publié samedi.

Selon Wylie, maintenant, il est difficile de dire quel est le nombre de personnes puisse se familiariser avec les données. « En ce qui concerne combien de personnes ont eu accès à l’information Facebook ou un dérivé de son, je ne peux pas dire, parce que ces gens avaient beaucoup », – at-il déclaré. Wylie n’est pas à exclure que le Cambridge Analytica a reçu les données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs de Facebook. « Peut-être plus tout à fait exact », dit – il.

Selon la version de l’ex-employé de Cambridge Analytica, l’information « peut être stocké dans différentes parties du monde, y compris la Russie, compte tenu du fait que le professeur, qui était responsable du traitement des données, s’est rendu dans le Royaume-Uni, la Russie ».

Sur la question de savoir si, à son avis, Facebook à l’heure actuelle, vérifier quelle quantité de données a été reçu Cambridge Analytica, Wylie a répondu: « malheureusement, à vérifier très difficile. Je sais que Facebook a commencé à prendre des mesures pour corriger cela, pour savoir qui a eu accès aux données, où qu’ils puissent entrer. Cependant, obtenir une réponse définitive, selon lui, très difficile.

En mars de cette année, Facebook est devenu le centre d’un scandale après que le journal The New York Times a rapporté que Cambridge Analytica réussi à collecter les données personnelles de plus de 50 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux pour le développement de l’algorithme d’analyse des préférences politiques des électeurs. Comme l’a raconté à la publication d’anciens employés de la société, créé par l’algorithme de faciliter la newsletter utilisateurs de la publicité politique pour l’impact potentiel sur leur voix.

Comme indiqué précédemment, les représentants du réseau Facebook, en 2015, le professeur de psychologie de l’université de Cambridge Alexandre Kogan avec l’aide de l’application, créée sur les réseaux sociaux, a remis à Cambridge Analytica un volume massif de données personnelles des utilisateurs. Dans la même année, le réseau social a bloqué l’application et a demandé de Cogan et la société britannique de supprimer les données, mais il ya quelques jours, la société a constaté que toutes les informations ont été complètement enlevés.

