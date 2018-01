Un film sur искателях défenses de mammouth a reçu le prix du festival du film de Sundance aux états-UNIS

Le réalisateur et caméraman du film « Genesis 2.0 » Maxime Арбугаев

© EPA-EFE/GEORGE FREY

MOSCOU, le 29 janvier. /TASS/. Franco-suisse de tableau documentaire « Genesis 2.0 » sur les collecteurs de mammouth de l’os et les chercheurs d’animaux éteints au nord de la Yakoutie a reçu un prix spécial pour le travail de la caméra, le plus grand au monde, le festival du cinéma indépendant de Sundance aux états-UNIS. Ce sujet TASS a raconté lundi, l’un des réalisateurs et des opérateurs de la peinture Maxime Арбугаев.

« Notre travail est marquée спецпризом, qui s’est tenue du 18 au 28 janvier aux états-UNIS au festival de Sundance pour le travail de la caméra », dit – il, expliquant que le film se compose de deux parties: la première sur les habitants de la-chasseurs pour les défenses, et la seconde est consacrée à des scientifiques explorant le monde des animaux disparus. La deuxième partie de la suisse a retiré le réalisateur Christian Frei, qui a également producteur du film.

« Le monde des chasseurs de défenses de mammouth presque personne n’a vu. Même les habitants de notre république, peu que cela tout semble. C’est un film sur des gens qui sont obligés, en recueillant les défenses de mammouths, de survivre dans les conditions du Nord. Compte tenu de ce que dans le nord pas beaucoup de travail, les gens sont obligés de risquer leur vie, de partir loin de leurs familles pour chercher des défenses de mammouths », a expliqué Арбугаев, un étudiant de cinquième année institut national de la cinématographie, qui a passé deux mois sur l’archipel de Novosibirsk île avec des chercheurs des défenses de mammouths.

Le jeune réalisateur est né et a grandi dans le nord de la Yakoutie – le village de Tiksi sur la côte de la mer de Laptev, une fois monté et filmé des courts-métrages consacrés à l’Arctique. Le film montre les deux sécantes du monde, dit Арбугаев. « Mon compagnon Fry retirait sur les généticiens, les questions de clonage. Et je voulais montrer que les chasseurs et les pêcheurs de pêcher, dépendent de la nature, et sur le fond de la puissante de l’Arctique de leur montrer le monde intérieur, les traditions des peuples du nord », dit – il.

Арбугаев – réalisateur et opérateur en une seule personne. « J’aime le plus de filmer, j’aime travailler avec l’appareil-photo. Quand on arrive dans l’Arctique après une grande ville, on se sent différent. Le contraste permet de se concentrer sur les détails, et non pas superficiellement d’observer le monde qui vous soulager », a – t-il ajouté.

Sundance film festival – festival international de cinéma indépendant. Réalisée à Park City (Utah) à la fin de janvier de chaque année. L’organisateur du festival agit de Sundance Institute, qui est un organisme à but non lucratif, aide au cinéma indépendant – et en art dramatique à travers le monde.