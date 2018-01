Laurent Blanc

© Sergey Савостьянов/TASS

MOSCOU, le 17 janvier. /Corr. TASS André Карташов/. Le français Laurent Blanc pourrait devenir l’entraîneur de saint – pétersbourg, le club de football « Zénith » depuis le départ de ce post portugais André Villas-Боаша. Sur ce de 52 ans, un technicien a TASS en marge de la Гайдаровского du forum.

Le dernier lieu de travail Blanc était le français, le Paris Saint – Germain, qui a résolu le contrat avec l’entraîneur en juin 2016. « Je veux revenir au travail de l’entraîneur, mais quand il arrive, jusqu’à ce que je ne sais pas. J’espère, au début de la prochaine saison. J’attends une bonne proposition ou d’un projet », – a déclaré Blanc.

« Peut-être en Russie? Pourquoi pas, cela peut être une expérience intéressante, tout dépend de l’offre. Par exemple, je pouvais diriger le « Zénith », quand à partir de là est parti Villas-Boas (contrat « avec le club de saint-pétersbourg a expiré après la saison 2015/16), mais n’a pas eu lieu », a déclaré l’interlocuteur de TASS.

Blanc, qui a joué à la position de défenseur central, a joué pour des clubs comme l’espagnol « Barcelone », les français « Montpellier », « Saint-Etienne » et « Marseille », les anglais de Manchester United, les italiens de l’Inter et le Napoli. En tant que coach Blanc a mené une « Bordeaux » à la dernière à ce stade de l’histoire du club à la victoire au championnat de France (2008/09), a remporté la Coupe de la ligue française et le double de la Supercoupe des pays. En 2010, le spécialiste en tête de la slection de la France et l’a emmenée au championnat d’Europe, sur lequel l’équipe a en quarts de finale aux futurs vainqueurs du tournoi, les espagnols. Le PSG Blanc plus de trois ans (juillet 2013) a remporté 11 titres de l’intérieur de la France, le contrat avec l’entraîneur a été résilié en raison du mécontentement guide des spectacles du club en coupe d’europe.

Dans la composition de l’équipe de France Blanc à partir de 1989 à l’an 2000 a participé à 97 jeux, vainqueur à domicile de la coupe du monde de 1998, et a également remporté la médaille d’or (2000) et le bronze (1996) des championnats d’Europe.

