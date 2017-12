Un incendie détruit une maison familiale à Engis

Un homme a été grièvement blessé hier en fin d’après-midi à Engis dans un incendie. Les pompiers ont dû intervenir en nombre, pour maitriser le feu dans une maison unifamiliale. A l’arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà en flamme. Le feu a pris au rez-de chaussée avant de se propager violemment au reste de l’habitation. Le sinistre a été total . La maison est inhabitable.

Les maisons voisines ont été évacuées par mesure de précaution et le quartier a été momentanément bouclé.

C’est une famille qui habitait la bas. Deux adultes et deux enfants. Les enfants sont indemnes et pris en charge par la famille. Les parents ont été intoxiqués par la fumée, le père plus gravement. lls ont été tous deux hospitalisés. La commune devrait se charger de reloger la famille.

L’incendie serait d’origine accidentelle.