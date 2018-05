Le président AMÉRICAIN Donald Trump

TASS, le 14 mai. Guide d’israël, le club de football Beitar Jérusalem a décidé d’ajouter au nom de l’équipe nom de l’actuel président AMÉRICAIN Donald Trump. Cela a été rapporté sur la page « Бейтара » dans Facebook.

Le 6 décembre dernier, Trump a déclaré qu’il est temps de reconnaître Jérusalem capitale d’Israël et a donné l’ordre de commencer à préparer la migration de l’ambassade américaine dans cette ville de Tel-Aviv. En février, le Département d’etat a informé qu’à l’origine, l’ambassadeur et le petit groupe de ses employés vont travailler sur le territoire du consulat général des états-UNIS à Jérusalem, où le lundi 14 mai, se tiendra la cérémonie d’ouverture de l’ambassade.

« Pendant plus de 70 ans, Jérusalem a attendu la reconnaissance internationale, jusqu’à ce que le président Donald Trump n’a pas reconnu la ville est la capitale éternelle d’Israël. Le président de la Trump a fait preuve du courage et un véritable amour au peuple d’israël et leur capitale, a déclaré le club. – « Betar », l’un des symboles les plus connus de la ville, remercie le président des états-UNIS pour son soutien. Le président et propriétaire du club avec le directeur exécutif a décidé d’ajouter au nom de l’équipe nom du président américain, qui a pris la décision historique, désormais, le club sera appelé « le Betar Trump Jérusalem ».

« Betar » – sextuple champion d’Israël. Sept fois, le club a conquis la Coupe nationale et par deux fois le super bowl.

Le statut de Jérusalem – est l’un des principaux problèmes dans le conflit palestino-israélien. Les israéliens ont occupé la partie orientale de la ville lors de la guerre de 1967. Ils insistent sur le fait que Jérusalem est « une et indivisible » la capitale d’Israël. Le droit d’Israël à Jérusalem n’a pas été reconnu par la communauté internationale. Les palestiniens veulent faire la partie orientale de la ville capitale de son état.

