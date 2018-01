Un jeune breakdancer liégeois peut-être sélectionné pour les JO de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018

Du 6 au 18 octobre 2018 se dérouleront à Buenos Aires, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, un événement international réservé aux 14-18 ans. Trois nouvelles disciplines seront au programme de cette nouvelle édition: l’escalade, le karaté, le roller et la danse sportive ou breakdance, une discipline dans laquelle excelle Thomas Fadda, jeune liégeois de 16 ans. Passionné depuis l’âge de dix ans, le BBOY ou danseur de breakdance de Saint-Georges-sur-Meuse participe depuis 2013 à de nombreux championnats et concours, en Belgique et à l’étranger, où il accumule les victoires. L’été dernier, sur base d’une vidéo qu’envoient 4.000 participants, Thomas Fadda est repris parmi les 600 premiers BBOYS dans le monde. Première étape franchie pour pouvoir participer aux JO pour la Jeunesse de Buenos Aires, en octobre prochain. « Cinq Belges ont été repris » explique Thomas Fadda » ensuite, on a disputé le deuxième tour de qualification à Essen en Allemagne. Là-bas, sur 119 participants, trois Belges ont été retenus ». Trois Belges parmi lesquels…Thomas Fadda bien-sûr. Le voici désormais en course pour l’ultime étape, le troisième tour des qualifications qui se disputera au Japon à Tokyo le 18 et 19 mai 2018. L’enjeu est de taille et nécessite un entraînement intensif comme le confirme Thomas Fadda: « Dans mon école de danse à Bressoux, la Liege City Breakers, je m’entraîne deux fois par semaine à raison de deux à trois heures par entraînement. Mais j’ai aussi aménagé un espace chez moi et à la maison, c’est au finish, jusqu’à ce que je m’écroule ».





Thomas Fadda – © Paul Green Photographer, DR

Pour Thomas Fadda, au-delà des prix et des récompenses, le breakdance, cette danse dérivée de la gymnastique caractérisée par ces mouvements au sol souvent spectaculaires, c’est aussi et avant tout un vrai plaisir: « J’ai commencé le breakdance avec des amis de longue date avec lesquels je m’entraîne encore aujourd’hui » raconte Thomas Fadda » Cette passion me permet de rencontrer beaucoup de gens, grâce aux voyages notamment. Le breakdance c’est une grande famille ».

Rendez-vous au mois de mai pour savoir si Thomas Fadda sera le breakdancer Belge qui s’envolera à l’automne pour les JO de Buenos Aires.