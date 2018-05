Un laboratoire mobile de contrôle de l’air a commencé à la surveillance de l’atmosphère à Omsk

MARSEILLE, le 16 mai. /TASS/. Un laboratoire mobile de contrôle de l’environnement de l’air d’une valeur de 21 millions de roubles, dont la société « Gazprom le ptrole » a offert la région d’Omsk, il a commencé à travailler à Omsk. Station dans le mode en ligne sera d’analyser l’état de l’atmosphère, d’identifier les sources de pollution et de transmettre les informations dans les organes de contrôle.

Auparavant, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine lors d’une réunion avec des membres du gouvernement a appelé Omsk parmi les villes où sont fixés les plus grandes quantités d’émissions dans l’air et celui de l’environnement est particulièrement aigu. Sur le problème de la pollution de l’atmosphère à Omsk, tout le pays a appris en mars dernier, quand la ville a envahi suffocante odeur de produit chimique et a été fixé à 400 fois le dépassement de la concentration de la substance odorante domestique газата этилмеркаптана. La source de la contamination n’a été trouvé.

« Ce laboratoire travaille sur sept polluants qui, si vous regardez la structure des émissions, sont les principaux. La station permettra de répondre rapidement aux renseignements fournis par les habitants de la ville, et d’identifier rapidement la localisation de la source possible de contamination », a déclaré à des journalistes le ministre par intérim des ressources naturelles et de l’écologie de la région d’Omsk Alexandre Матненко.

Selon lui, en juin, à Omsk gagnera le centre écologique de surveillance et d’intervention rapide sur la pollution de l’air, où les informations des postes stationnaires et mobiles de laboratoire sera comparée avec les conditions climatiques, la vitesse et la direction du vent.

« Le centre les programmes qui, en combinant tous ces facteurs vont déterminer la localisation de [la source de la pollution]. Ces informations seront transmises dans les organes de contrôle, qui monteront sur les entreprises. Notre objectif principal – pour le laps de temps entre la réception de la plainte et le coucher d’organes était le moins possible », a souligné le pourvoi du ministre.

Un laboratoire mobile est adaptée pour fonctionner dans les environnements durs de la Sibérie et a intégré dans la station météorologique avec la fixation de la force et de la direction du vent, ce qui est particulièrement important pour déterminer la source d’émission. Pour les habitants de la ville, le gouvernement de la région d’Omsk a ouvert une hotline, après avoir reçu une plainte de la station mobile va se rendre dans la zone spécifiée et dans un délai de 20 minutes et de recevoir les résultats de l’analyse de l’air. Aussi, le laboratoire sera utilisé pour les permanences dans la problématique du point de vue de l’écologie des zones de la ville.