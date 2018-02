Un Liégeois candidat à la chambre pour les élections italiennes du 4 mars prochain

William De Angelis est consultant en informatique. Il a 48 ans. Il est inscrit sur la liste « Noi con l’Italia », une liste centriste héritière de l’ancienne Démocratie chrétienne créditée de quelques pourcents d’intentions de vote. C’est le seul Belge à faire campagne pour la circonscription des étrangers, celle qui regroupe les Italiens vivant en Europe, en Turquie et en Russie. Nous l’avons rencontré.

Améliorer le quotidien des Italiens à l’étranger

Né à Rocourt de parents italiens originaires des Abruzzes, William De Angelis habite à Herstal. Il a travaillé et vécu dans une dizaine de pays européens: « J’ai beaucoup voyagé à travers l’Europe, j’ai également vécu dans diverses villes. Et je me rends compte que la vie d’un Italien à l’étranger n’est pas la même que celle d’un Italien en Italie ».

Son but: améliorer le quotidien des Italiens à l’étranger: « Le programme, c’est de remettre des antennes consulaires dans des grandes villes comme Liège, élargir le service à la communauté italienne, comme notamment les Italiens qui possèdent des maisons en Italie, ou les problèmes des pensions ».









Les Italiens de Belgique ont jusqu’au 1er mars pour renvoyer, sous enveloppe, leur bulletin de vote. – © RTBF – Erik Dagonnier

Beaucoup de diplômés entre 25 et 35 ans

L’écrivain Giuseppe Santoliquido est un spécialiste de la politique italienne. Selon lui, il existe depuis plusieurs années une nouvelle vague d’immigration de jeunes italiens venus chez nous chercher du travail et dont le vote se différencie des anciennes générations: « En Belgique, nous recevons entre 2000 et 3000 de ces Italiens pratiquement chaque année. C’est une population qui est différente de celle de l’après-guerre parce qu’elle est beaucoup plus jeune et surtout, beaucoup plus instruite. Ce sont beaucoup de diplômés entre 25 et 35 ans et qui, d’un point de vue politique, se situent davantage à gauche. Au départ, l’ancienne population votait plutôt au centre, démocratie chrétienne, et elle s’est ensuite reportée majoritairement sur l’héritier naturel qui a été Silvio Berlusconi ».

