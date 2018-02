Un livre sur l’histoire de la navigation dans l’Arctique présenté à Arkhangelsk

ARKHANGELSK, le 26 février. /TASS/. Le livre « la voie Maritime dans l’Arctique » sur l’histoire polaire maritime ont présenté lundi à Arkhangelsk. Ses auteurs – directeur adjoint de l’éducation sur l’environnement et le tourisme, le parc national de l’Arctique Russe » Victor Forgerons et artiste émérite de la fédération de RUSSIE, Alexeï Grigoriev cette publication terminé une série de cinq livres consacrés à la recherche dans l’Arctique.

« C’est un livre sur l’histoire de la navigation et le rôle de la navigation à la découverte de nouveaux territoires polaires. C’est en grande partie visuelle du projet. Je voulais montrer de la cour, qui ont étudié et étudient à l’Arctique », – a déclaré le TASS Forgerons.

Le livre est paru un tirage de 500 exemplaires, selon le Mesr, sera envoyé à la bibliothèque de la région. En outre, il est conçu pour les touristes qui viennent sur le territoire du parc national. Le travail sur le livre a duré un an et demi, et en général sur le projet – près de six ans.

« Dans ce livre présente l’histoire de la propulsion – pas de moteurs, mais c’est propulseurs de navires, de rames et des voiles à l’installation nucléaire brise-glace. Afficher et paradoxales de la conception, qui est difficile d’imaginer, par exemple, mentionne le premier brise-glace qui a été faite en Amérique, et il a été roues d’un brise-glace. Quand je l’ai dessiné, et nous a montré des gens qui savent, ils s’étonnaient: comment cela pourrait-il être? En fait, il a été un véritable port de brise-glace, qui prolonge la navigation et même dans торосах ie voiliers, mais bien sûr, cela a été très exotique de la construction », – a déclaré le TASS Grigoriev.

Une grande attention est accordée aux navires, qui ont joué un grand rôle dans l’étude des espèces de l’arctique. Le livre se termine par la description d’un brise-glace atomique « 50 ans de la Victoire ». « Ce brise-glace le plus puissant aujourd’hui dans l’Arctique navire, on peut dire, le sommet », a déclaré Grigoriev.

Selon le Mesr, à la poursuite de ses projets, le travail sur le livre d’expéditions arctiques, qui ont été formés et ont commencé à Arkhangelsk.

« L’Arctique Russe »

Le parc national de l’Arctique Russe » la plus au nord et le plus grand en Russie zone, particulièrement protégée. Elle est composée de l’archipel de la Terre de François – Joseph et la partie nord de l’archipel de Nouvelle-zemble. Le brise-glace atomique « 50 ans de la Victoire » s’agit sur le territoire du parc dans le cadre de croisières sur le pôle Nord, qui a lieu chaque année de juin à août.