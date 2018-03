« Kazan Arena »

KAZAN, le 3 mars. /TASS/. Le match de championnat de Russie de football entre казанским « Rubis » et « Уфой », qui constituera un test pour Kazan Arena » avant la coupe du monde, peut être porté à partir du 6 mai sur 7 est à dire, a déclaré aux journalistes, le ministre de la jeunesse et des sports du Tatarstan Vladimir Leonov.

« En mai prévoyons d’organiser un test-match – « le Rubis » jouer avec « Уфой », ce sera le 6 ou le 7 mai. Le match a été prévue pour le 6 mai, mais nous pouvons les transférer sur le 7 mai. Selon la feuille de route, nous aurons un seul essai du match », a déclaré le Leonov.

Samedi, à Kazan passe d’inspection de la visite de la fédération Internationale de football (FIFA) et le comité d’organisation de la « Russie-2018 ». « Certains grands problèmes et les plaintes, nous n’avons pas, mais nous ne pas se détendre. Nous aurons à travailler siège d’exploitation, nous avons l’expérience, de sorte que nous abordons dans la préparation », a ajouté Leonov.

Le chef du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin a souligné que, dans l’ensemble Kazan démontre une forte volonté de la coupe du monde. « Nous n’avons pas de grandes questions ni en ville, ni au stade de Kazan possède une grande expérience dans l’organisation de tournois. Afin que nous puissions confirmer la plus grande volonté et l’enthousiasme des autorités locales. La pelouse, il me semble, est en bon état, il fonctionne le chauffage, la température est d’environ 12 degrés, c’est pourquoi il aucune plainte n’a pas appelé », dit – il.

À Kazan, en russie auront lieu des matches de la France – Australie (groupe C, le 16 juin), Iran – Espagne (groupe B), le 20 juin), la Pologne, la Colombie (groupe H, le 24 juin), la Corée du Sud – Allemagne (groupe F, le 27 juin).

Le championnat du monde se déroule sur les 12 stades dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet.

