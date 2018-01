C’est déjà le troisième chef de cabinet de la législature pour Rudi Vervoort. Après Yves Goldstein et Sylvie Lahy, c’est Raphaël Jehotte qui devient le bras droit du chef du gouvernement de la capitale.

Raphaël Jehotte est âgé de 28 ans et est diplômé en management public de la Solvay Brussels School. Il était jusqu’à présent secrétaire général du groupe PS au Parlement bruxellois. Sylvie Lahy, elle, ne sera restée finalement qu’un peu plus d’un an au service de Rudi Vervoort.