Un nouveau départ dans l’entourage de Donald Trump

Le président américain a écrit cette menace dans un tweet. –

Gary Cohn, conseiller économique de Donald Trump, quitte son poste. C’est un nouveau départ dans l’entourage du chef d’Etat américain. Depuis un an, ils sont plus d’une vingtaine à avoir pris la porte.

Cette fois, Gary Cohn a fait les frais de la décision de Donald Trump sur la taxations des importations d’aciers et d’aluminium. A la tête du Conseil économique national, il défendait une position plus libérale et moins protectionniste. Qui n’a pas trouvée d’écho auprès du président américain.

En effet, le 2 mars, Donald Trump a annoncé son projet d’imposer des droits de douane de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium. Objectif: favoriser le business américain et mettre sous tension ses partenaires, notamment la Chine.

Selon le New York Times, ce départ pourrait avoir un effet négatif sur les marchés. D’autant qu’il est, selon le quotidien américain, annonciateur d’une reprise en main par Donald Trump de la politique économique en faveur de mesures protectionnistes. Des idées salués dans l’opinion, alors que le chef de l’Etat devra affronter des élections de mi-mandat dans quelques mois.