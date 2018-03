Un nouveau projet d’éoliennes sur les communes d’Ans et de Juprelle

Ce jeudi soir, les riverains sont conviés à une réunion d’information pour leur détailler le projet. Il s’agit de construire huit éoliennes qui culmineront à 150 mètres de hauteur dans des champs à cheval sur Wihogne, un village de Juprelle, et Xhendremael, sur la commune d’Ans.









Le projet – © Tous droits réservés

Ce projet est assez ancien, mais il a été mis au frigo, en raison de la présence d’autres « voisins » assez imposants et exigeants: les militaires et leur radar de Glons, aujourd’hui hors service, et les gestionnaires de l’aéroport de Liège, lui, toujours bien présent. Marie Descamps, une des chefs de projets chez Elicio, qui développe des parcs à éoliennes: « Nous sommes assez loin de l’aéroport, donc je ne pense pas que c’est en termes de fonctionnement de l’aéroport. Par contre, nous devons vérifier que ça ne va pas avoir d’impact sur leur radar ou leurs informations et sur les plans de vols des avions qui passent à proximité ».

La réunion d’information aux riverains ce soir, c’est la première étape d’une longue procédure. Une procédure qui comprend l’étude d’incidence, l’enquête publique, l’avis des communes concernées. Et au final, c’est la Région wallonne qui tranchera. Dans le meilleur des cas, le promoteur espère ériger ses éoliennes dans trois ans.