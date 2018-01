Un résident des états-UNIS a utilisé un billet de loterie avec un gain de 5 $millions comme un signet dans un livre

WASHINGTON, le 3 janvier. /Corr. TASS Anton Manivelles/. Une habitante de la ville américaine de Edgewater (New Jersey), Oksana Zakharov a gagné à la loterie instantanée de 5 millions $grâce à un billet qui elle a longtemps utilisé comme un signet dans un livre. Ce sujet a rapporté mardi l’agence UPI.

Lors d’un voyage à Manhattan, faire du shopping à la fin de décembre, 56 ans, Zakharov allais acheter un billet de loterie pour 1$, mais lui au lieu de cela, par erreur, ont offert un coupon d’une valeur de $10. « Quand le vendeur m’a remis pas le billet, je suis bouleversé et a décidé de ne pas abandonner, mais il suffit de l’acheter, a déclaré la fille de la chance. – En vérité, j’ai utilisé le billet en tant que signet dans un livre pendant plusieurs semaines, jusqu’à ce que tout de même décidé de ne pas effacer la couche protectrice ».

Zakharov a avoué que, ayant appris la victoire est sceptique, car « jamais auparavant, il n’a rien gagné ». « J’étais persuadée que le billet est faux, jusqu’à ce que ne l’a apporté au bureau central de new york à la loterie, où on m’a dit que c’est un vrai », a déclaré une habitante de New-Jersey.

Elle est l’une des rares gagnants à la loterie, qui a accepté de recevoir un prix dans la forme des paiements depuis plus de 20 ans, plutôt que de ramasser tout l’argent immédiatement. Par conséquent, Zakharov pendant 19 ans recevront leurs 5 millions $en tant que paiements de $260 mille ($172 mille, déduction faite des impôts) et d’une somme forfaitaire d’un montant de 60 mille dollars ($39708, déduction faite des impôts). Après cela, elle continue à recevoir les paiements annuels de $172 mille dollars (taxes incluses) pour le reste de votre vie.

Fille de la chance prévoit de dépenser une partie des gains sur des vacances en famille aux Bahamas, et le reste à payer à l’enseignement supérieur pour les deux enfants, afin de ne pas prendre pour cela un crédit dans une banque.

Zakharov est devenu 88 vainqueur à new york loterie. Le précédent vainqueur de l’année dernière a reçu un prix supérieur à $1 million

Des instantanés de la loterie aux états-UNIS ont lieu beaucoup plus souvent tirazhnih, n’impliquent pas le choix de nombres et de remplir des cartes, ainsi que les attentes de finale le tirage au sort. Les participants doivent seulement effacer le champ de protection et d’apprendre de vos gains. Mais les premiers prix dans la loterie instantanée représentent souvent plusieurs centaines de milliers de dollars et seulement dans de rares cas, peuvent atteindre plusieurs millions d’euros.