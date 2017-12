Un réveillon 100% wallon: que du bon

Alors que la plupart des Belges sont en train de préparer leur réveillon, les rédactions de la RTBF se sont coupées en quatre pour vous proposer les dernières tendances gastronomiques locales: de quoi se rendre compte qu’il y a moyen d’organiser un réveillon « tendance » et pourtant 100% wallon, de l’apéritif au dessert, avec des produits de luxe comme le foie gras, le caviar et le crémant!

Petit tour non exhaustif des spécialités locales, glanées au gré des reportages de nos équipes RTBF.

L’apéro aux bulles wallonnes: boudin, foie gras ou caviar?

Pour l’apéritif, le choix est large, mais la plupart apprécieront le Ruffus, produit au vignoble des Agaises, à Estinnes, ou le domaine du Champ d’Eole, de Quévy. Les plus raisonnables se tourneront vers un vin ou un cocktail sans alcool, comme le Night Orient proposé par les Liégeois d’Univers Drink.

Selon votre budget et vos goût, vous pourrez l’accompagner d’un traditionnel boudin de Noël, produit en région liégeoise ou du côté de Charleroi: les plus tendances? Blanc cuberdon et noir speculoos… Ou carrément de « Royal Belgian Caviar » , produit à Dottignies, si vous voulez faire comme la famille royale britannique.

L’entrée: macarons gastronomiques et foie gras local

En entrée, on peut vous proposer des macarons d’Amay, à la truffe, au fromage de Herve ou au foie gras, produits artisanalement par Dimitri Flament.

Foie gras qui est très prisé chez nous: le Belge est en effet le deuxième consommateur mondial de foie gras, avec 90 grammes par an en 2015, derrière la France (280 grammes) mais devant l’Espagne (80 grammes). On en trouvera chez nous chez une dizaine de producteurs: à la ferme de la Tour à Glimes, à la ferme de la Princesse à Binche, à la ferme aux plumes à Theux ou encore à la Canardière à Bilstain. Mais pas à Bruxelles où le gavage est interdit depuis cette année.

Le plat: canard ou dindon?

Autre foie gras très prisé: celui de la ferme de la Sauvenière, récemment récompensée par un coq de cristal ...pour ses cuisses de canard confites, qui pourront constituer la base de votre plat consistant. Pour la dinde, vous avez l’embarras du choix, mais sachez que le « dindon de Ronquières » a acquis sa réputation du fait qu’il est élevé dans le village depuis le 17ème siècle, après avoir été ramené des Amériques!

Le dessert: un peu de légèreté

Et pour terminer sur une touche de légèreté, il y a les glaces sans sucre Franklin, produites à Binche! Voire un « raw cake », produit entièrement vegan. Laissez juste un peu de place pour déguster un chocolat millésimé avec votre café…