Un self-garage dans le Borinage pour entretenir ou réparer votre bijou automobile

Il vient à peine de le lancer et les clients sont déjà là. Passionné de voitures anciennes, un garagiste de Quaregnon loue des espaces entièrement équipés pour que les collectionneurs bichonnent au mieux leurs ancêtres.

Le décor renvoie des décennies en arrière, un immense hangar, la radio crache un vieux tube sixties. Mais rapidement, le vacarme de la boulonneuse à air comprimé étouffe les voix des Chordettes. Christophe possède une vieille Mustang de 1966. Il vient ici, dans ce garage, cet espace mis à disposition pour entretenir son petit bijou: « Il y a tout ici et je ne pourrais évidemment pas me payer un tel équipement. Ne serait-ce que le pont pour surélever la voiture… ».









Christophe (à gauche) discute de l’entretien des freins de la Mustang. – © Tous droits réservés

Installé il y a peu de temps, le gestionnaire du lieu Philippe a voulu diversifier son activité: « Je répare et entretiens des ancêtres pour moi mais je donne également des cours… Ici le but c’est qu’ils travaillent dans les meilleures condition et je suis là, un peu en retrait, s’ils ont besoin de conseils ».

Des locations à la journée ou à la demi-journée pour que des voitures dont les pistons accusent parfois presque 100 ans puissent encore ronronner durant un siècle de plus.