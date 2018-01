NAPLES, le 28 janvier. /Corr. TASS Olga S/. Traditionnels du carnaval, qui a commencé samedi dans les différentes villes de l’Italie, à Naples reçu l’accent russe. Cette « peinture » le гуляниям a ajouté une « Mascarade », qui a présenté sur la scène napolitaine de Moscou théâtre académique du nom d’Eugène Vakhtangov. Le spectacle du même nom le drame de Mikhaïl Lermontov en scène et directeur artistique de la вахтанговцев Римаса Туминаса et avec la participation des principaux acteurs de la troupe russe avec enthousiasme a été adopté italienne public, transmet TASS, le journaliste avec le lieu de l’événement.

Russe « La Mascarade »

La diffusion a commencé le soir, à 21:00 à 23:00 gmt). La salle du Teatro Stabile di Napoli Mercadante était rempli à craquer. Comme l’a signalé TASS, les organisateurs de la tournée, des billets sur вахтанговский « Mascarade » ont été vendues dès que sont apparus dans la vente.

Selon l’interlocuteur de l’agence, l’intérêt du public a été amplifié par le fait que la diffusion du spectacle inclus dans le programme du festival « les saisons Russes », coïncide avec le début du carnaval de processions, qui en Italie a débuté à la fin de janvier et dureront deux semaines. Maintenant à Naples sont déjà très chaud, plus de 15 degrés Celsius, le soleil brille, et la vengeance verdissent les arbres. Les italiens ont sûrement voulu voir comment et à quel moment de la Russie organise les fêtes costumées, et вахтанговцы leur est montré.

Près de trois heures que dure le spectacle, sur la scène napolitaine, il neigeait. Bien entendu, la tempête de neige ce n’était pas réel, un trompe-l’œil, mais très beau. Devant des spectateurs, elle entraîne dans son tourbillon laïque de la foule de ces bouffons, les clowns, les intrigants. Née de leurs commérages acquiert, comme une boule de neige qui roule sur la scène, prêt à n’importe quelle minute de détruire et de sacrifice, et l’adversaire Nina et Арбенина.

Dans les rôles principaux ont artiste du peuple de la fédération de RUSSIE, le recteur de l’Щукинского de l’école Eugène Князев et la jeune actrice Maria Volkov. Dans les autres rôles ont comparu également connus вахтанговцы, dont Lydia Вележева, Yuri Chlykov, Oleg Chopes, Alexandre Pavlov, Alexandre Рыщенков, Michael Leonid Васьков, Eugène de titane-nickel, André Зарецкий, Yuri Krasków.

La hauteur était et extra introduit dans le spectacle de Vladimir Бельдиян, a effectué le rôle du Prince Звездича. Ce rôle était de jouer Бечевин, mais à la veille de la trébuché sur la napolitaine le trottoir et blessé les pieds. L’acteur a dû en urgence le remplacer.

Comme toujours, l’un des personnages principaux de « Mascarade » est devenu légendaire valse, écrit Арамом Хачатуряном à лермонтовской drame. Le spectacle connaît un grand succès depuis huit ans. Le triomphe de la réception ont eu une mise en scène italiens et les téléspectateurs qui applaudi debout вахтанговскому « Маскараду ».

Dithyrambes вахтанговцам

Ne cachaient pas leur joie et assistent à un spectacle de russes. « J’ai aimé », partagé mon expérience avec le TASS, l’ambassadeur de Russie au Vatican Alexandre Avdeev. Il a rappelé que, pour la première fois regardé la « Mascarade » à la première, quand en 2010, il a occupé le poste de ministre de la culture de la fédération de RUSSIE. Alors Avdeev a également salué une « Mascarade », son metteur en scène Римаса Туминаса et toute вахтанговскую troupe.

« Pour la énième fois je regarde, et pour moi, le spectacle est encore très semblable, a souligné Avdeev. – Merveilleuse valse Khachaturian. La mise en scène et la musique tiennent le spectacle, et, bien sûr, les acteurs sont très bons. Je suis heureux que le Théâtre Vakhtangov de droit a remporté le titre de l’un des meilleurs théâtres de l’Europe ».

Particulières les louanges de la bouche de l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE au Vatican sonné à l’adresse Римаса Туминаса. « Pour moi Tuminas – un génie, et son théâtre – le meilleur du nombre de dramatiques, a déclaré Avdeev. – Chez nous en Russie – meilleure performance par un acteur de l’école, en Italie le savent, en plus, bien sûr, la grande poésie, et dans ce cas, il est clair, et un merveilleux metteur en scène.

Solidarité totale avec ce point de vue exprimé dans une interview avec TASS le directeur et le chef de Teatro Stabile di Napoli Mercadante Luca De Fusco. « Tuminas le génie, il est un des plus grands réalisateurs encore en vie », résume De Fusco.

En développant l’idée, il a expliqué que Tuminas « remplit de joie de ce que fait ». « Le théâtre est pour lui une joie, même quand il raconte l’histoire tragique, comme cette »Mascarade »). Et ce est sa façon de narration à travers la joie et de l’énergie – permet de transmettre de la joie et de l’énergie des spectateurs. Et c’est un grand don de la remplir de joie, même quand l’histoire est très triste, dans cette talent », estime le réalisateur italien.

Selon lui, « le théâtre russe se distingue par ses excellentes acteurs ». « Les artistes, même les petits rôles créent leur propre image, qui n’est jamais banalité fait. Et trois heures de spectacle en russe passent plus rapide et la plus discrète possible, de deux heures à l’italienne », a déclaré Luca De Fusco.

Simultanément à Naples

« C’est dommage que tout cela, la « Mascarade » de Naples et de commentaires sur le spectacle – ne le voit pas et n’entend pas lui-même Tuminas », – se plaint, dans une conversation avec TASS directeur Вахтанговского de théâtre de Cyril Croc. Il a expliqué qu’à l’heure actuelle Tuminas met l’opéra de Tchaïkovski, « la dame » dans le Grand théâtre, la première est déclarée le 15 février, donc вахтанговский directeur artistique est très occupé et n’a pas pu venir à Naples.

D’ailleurs, le directeur Вахтанговского théâtre a réussi à venir en Italie seulement un jour ou deux. « Le dimanche, je dois être à Moscou », – a dit le Croc. Il est rapporté que le samedi sur les différentes scènes de théâtre (Théâtre Vakhtangov six scènes) a été joué cinq spectacles, dont « le Chat botté », « le dernier de la lune », « Notre classe », la Pauvreté n’est pas vice ». « Et encore ont été organisées des visites de вахтанговскому закулисью et le musée-appartement de Vakhtangov », a ajouté le Croc.

« Le dimanche, à Moscou sera illustré de quatre spectacles: « Peter pan », « le petit chaperon Rouge », « le Vent fait du bruit dans le, » et « Richard W ». À Naples, aura lieu le deuxième, la dernière, le défilé de la « Mascarade », – a informé le directeur Вахтанговского de théâtre.

Il a rappelé que, pour la première fois le Théâtre Vakhtangov allé à Naples à la fin des années 1990, avec le spectacle « Sans culpabilité coupable » Ostrov dans la mise en scène de Pierre Fomenko. « Il y a quatre ans sur le festival, nous apportaient des чеховского « Oncle Vanya » dans la mise en scène Римаса Туминаса, maintenant, dans le cadre du festival « les saisons Russes » en Italie montrons une « Mascarade » dans la mise en scène худрука », – a dit le Croc.

La prochaine visite de вахтанговцев à Naples se tiendra en novembre, quand sera présenté le « Eugène Onéguine », a également livré Туминасом, a déclaré le directeur de Théâtre Vakhtangov.