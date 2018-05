Un statut aux parents de Mawda? « Pourquoi récompenser des gens qui coopèrent avec des criminels? »

Après sa prestation sur le plateau de VTM, qui a déjà suscité beaucoup de critiques, le président de la N-VA, Bart De Wever, a ajouté au micro de la RTBF qu’il ne voyait pas « sur quelle base on donnerait un statut à des gens qui ont déjà demandé un statut à l’Allemagne et qui ont été refusés ».

Il a même été plus loin en déclarant ceci : « Je ne pense pas que l’on peut récompenser le comportement de gens qui coopèrent avec des criminels, qui organise des trafics humains avec des conséquences très tragiques ; et un comportement qui est totalement irresponsable, certainement quand on a des petits enfants ».

Juste avant, Bart De Wever a répété ce qu’il a dit sur VTM, à savoir que les parents de Mawda ont « une belle partie de la responsabilité » dans la mort de leur fille.

Et d’ajouter : « On ne peut pas réclamer de mettre des policiers en prison pour ça. C’est inacceptable. Et dire que c’est notre faute et que tout le monde est victime, ce n’est pas correct ».