Un tatoueur de Basècles met son talent au service de la lutte contre le cancer du sein

Gros succès de foule ce dimanche à Belœil. Des centaines de personnes sont venues se faire coiffer ou déguster un bon repas à l’orangerie du château de Belœil. Une journée organisée au profit de l’association Think Pink (lutte contre le cancer du sein).

Une vingtaine de coiffeurs et des esthéticiennes de la région ont travaillé sans relâche et bénévolement. Tous les bénéfices des soins prodigués seront versés à Think Pink. A leurs côtés se trouvait un tatoueur de Basècles, Big Tof Tatoo. C’est lui qui a contacté les organisateurs pour proposer ses services. « Je cherchais depuis longtemps à faire quelque chose pour la lutte contre le cancer, j’ai la chance de ne pas voir été touché par la maladie mais ma mère est morte suite à un cancer ».

Via sa page Facebook, le tatoueur a attiré certains de ses clients à l’événement, il leur proposait des petits tatouages représentant le célèbre ruban rose de l’association, mais certains sont venus avec des demandes spécifiques, liée à leur propre histoire. Le tatoueur lui-même a toute une jambe tatouée en souvenir de sa maman.