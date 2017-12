Jean-Philippe M., un Liégeois âgé de 46 ans, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 40 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive après avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants. Cet homme était un ancien témoin du procès de Marcel Habran et consorts.

Jean-Philippe M. avait fait des révélations accusatrices contre des membres de la « bande Habran ». Il avait côtoyé de près des figures du milieu du grand banditisme avant de se retourner contre elles et de dénoncer les faits dans lesquels elles étaient impliquées. Jean-Philippe M. avait été surnommé « le Cave » par Marcel Habran en raison de son manque de charisme et de fiabilité.

Jean-Philippe M. était considéré comme un témoin-clé et il avait bénéficié d’une protection particulière. Après le procès, il s’était expatrié aux Etats-Unis et était devenu restaurateur. Puis, il avait connu des problèmes avec la justice américaine et était revenu en Belgique.

En aveux sur l’exportation de 1.500 pilules d’ecstasy et de médicaments vers les États-Unis, il a été condamné à une peine de 40 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Le tribunal l’a par contre acquitté d’une prévention liée à une importation de cocaïne depuis la Colombie.

Sept autre personnes étaient également impliquées dans un volet du dossier portant sur un trafic de stupéfiants, dont du cannabis. Le tribunal a prononcé contre ces prévenus des peines allant de 60 heures de travail à 35 mois de prison. Des amendes élevées et des confiscations ont également été prononcées.