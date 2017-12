Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (de gauche à droite)

© EPA/Alejandro Garcia

TASS, le 23 décembre. Le Real madrid et le fc Barcelone jouera samedi au stade Santiago Bernabeu dans la capitale de l’Espagne dans le prochain clasico » du championnat d’Espagne de football. « Le real madrid après 16 tours est déjà à 11 points derrière le principal concurrent, bien que le « Royal club » continue de recueillir des trophées, la semaine dernière, devenant champion du monde des clubs.

En ce début de saison pour le Real, deux fois battu le barça en match pour la Supercoupe de pays et l’humiliante un score de 5:1, et à la mi-août, il semblait que l’équipe de Zinédine Zidane sera de nouveau dominer le championnat espagnol. Cependant, « Barcelone » a réussi à se remettre de la zone de lancement de l’échec et réalise une belle saison, sûrement en sortant dans les séries éliminatoires de la Ligue des champions et seulement trois fois en 16 matches en jouant un match nul en championnat national. Ont réussi à prélever des lunettes de soleil de Barcelone » seuls les plus proches concurrents – madrid Atletico madrid et Valence, ainsi que « Celta », et si le Real madrid n’augmentera pas cette liste, de conserver le titre de champion métropolitain club sera presque impossible.

« Le real madrid a gagné seulement neuf matches de championnat, quatre fois en jouant un match nul et après avoir subi une défaite de la frugalité « Бетиса » et « Gérone ». Le jeu de l’équipe d’attraper tout l’automne, très faiblement madrilènes ont agi dans l’attaque, où pendant longtemps a été traumatisé par sir Gareth Bale, le français Karim Benzema en 11 matches de championnat a marqué seulement deux buts.

Sur le début du championnat à cause de la disqualification a raté quatre matchs de Cristiano Ronaldo, qui a marqué seulement quatre buts en championnat d’Espagne. Bien que en décembre Ronaldo est de retour sur son niveau, deux fois frapper à la porte « de Séville » (« Real madrid » avec un score de 5:0) et отличившись dans les deux matches de coupe du monde des clubs – Al-Джазирой » à partir de ÉMIRATS arabes unis (2:1) et le brésilien de Gremio (1:0).

En raison de présentations dans les Emirats, « le Real madrid a raté la précédente tour du championnat d’Espagne, ainsi que sur perdu des points l’équipe de Zidane à la traîne « Barcelone » sur huit points, se classant quatrième. Sur bouché buts (30) « le Real madrid cède pas seulement « Barcelone » (42), mais la « Valence » (36) et le Real madrid Сосьедаду » (31). Dans ce cas, aucun des joueurs de football Real madrid n’a pas marqué dans le championnat de plus de quatre buts autant de buts de Ronaldo, Isco et Marco Asensio.

Messi et Suarez en forme

Alors que les dirigeants de Barcelone habituellement efficaces. Lionel Messi a marqué 14 buts et occupe la première place dans le différend buteurs, Luis Suarez s’est distingué neuf fois. Au tour précédent Messi n’a pas marqué sur penalty à la porte de Deportivo de La Corogne, qui n’a pas empêché la « Barcelone » pour écraser outsider avec un score de 4:0. Double-excellé Suarez et Paulinho, qui était de transfert à l’échec « de Barcelone », mais le brésilien est sûrement valable au milieu de terrain et a marqué six buts dans le championnat.

Après le départ des matches de la rencontre Real madrid Barcelone n’est pas perdu, l’entraîneur-chef de l’équipe d’Ernesto Valverde a tiré les enseignements des défaites et bien reconstruit le jeu sur le schéma en 4-4-2″. Dans les derniers matches de bien remplacé la blessure de Samuel Umtiti le défenseur belge Thomas Vermaelen, qui a été appelé le principal échec de la sélection de service « de Barcelone ».

Bien joue et le gardien de Barcelone, Marc-André ter Stegen, qui a maintes fois sauvé la commande. En 21 match du championnat d’Espagne et la Ligue des champions, où la porte « de Barcelone » a défendu l’allemand, elle a sorti un total de huit buts. Alors que le Real madrid n’est pas la meilleure façon d’agir et de Keilor Navas, et son changeur Kiko Касилья. Pas par hasard « le Real madrid est déjà l’hiver a l’intention de racheter « l’Athlétisme » Кепу Аррисабалагу.

175-e clasico du championnat d’Espagne

L’actuelle « clasico » sera de 175 m dans les championnats d’Espagne, jusqu’à ce que le petit avantage sur le côté de la « Real madrid » – 72 victoires 69 défaites (à la différence de buts – 284:277). « Barcelone a remporté les deux précédentes match de championnat de Madrid, y compris et rendez-vous le 23 avril de l’année – 3:2. Le deuxième « clasico » de la saison dernière est entré dans l’histoire – l’équipe a montré de football fantastique lors de l’incroyable dénouement, lorsque le Real madrid a réussi à égaliser le score dans la minorité, mais Messi a marqué le but de la victoire sur la deuxième ajoutée à la deuxième тайму minute.

Messi – détenteur du record de buts marqués, étouffé dans le « clasico » Real madrid » (24) 16, il a passé en 22 matches des championnats d’Espagne. Ronaldo dans le championnat de notation « de Barcelone, à seulement huit buts, mais sur son compte 17 buts dans le « clasico », et ce n’est que d’un but, on cède à la légende « , le Real madrid d’Alfredo di Stefano, qui peut être le samedi de rattraper et même aller de l’avant.

Entraîneur de Barcelone » Ernesto Valverde a souligné que dans le prochain match n’est pas favoris, comme avec tous ces derby, où le classement des commandes n’a pas d’importance. Selon Valverde, la chose principale – ne pas se tromper, parce que l’adversaire de ce niveau peut les punir à tout moment.

Zidane estime que dans le prochain match rien résolu n’est pas parce que le jeu est encore plus de 20 tours. L’entraîneur de Real madrid », a déclaré l’équipe est dans la bonne humeur après la victoire en championnat du monde des clubs de la même « clasico » termine une belle année « Royal club », qui a remporté en 2017 quatre trophées.

Le prochain match aura lieu exceptionnellement tôt à 13:00 (15:00 heure de paris) – pour la commodité de телеаудитории de l’est de l’Asie, notamment de Chine. Le match montrera et russe de la Première chaîne, bien que le domestique de la tv ne diffuse de la rencontre du championnat d’Espagne. L’un des commentateurs sera le nouvel entraîneur-chef « Rostov » de Valery Karpin, qui a réalisé avec succès en Espagne et a dirigé le club local « Mallorca ».