Un tiers de la flotte de la SNCB équipé de nouveaux écrans d’information

La SNCB est en train d’équiper les écrans d’information des trains Desiro d’un contenu permettant une communication en temps réel sur toute la durée du trajet. A ce jour, presque tous les trains Desiro (4 sur 5), qui opèrent notamment sur l’offre S et qui transportent quotidiennement 260.000 voyageurs, bénéficient d’ores et déjà de ces écrans au contenu enrichi, indique mardi la SNCB dans un communiqué.

Ces nouveaux écrans comprennent « un nouveau lay-out plus clair, les correspondances et les perturbations éventuelles actualisées en temps réel et un affichage précis des services et des accommodations dans chaque gare ». « Prochainement, les informations concernant l’accessibilité en gare pour les personnes à mobilité réduite seront également montrées à l’écran. Des informations commerciales pour les voyageurs, notamment sur les événements à l’approche des gares concernées (trains supplémentaires à destination des festivals et des concerts, expositions dans les gares, …) et sur les tarifs spéciaux (billet week-end, par exemple) apparaîtront également sur ces écrans dans un futur proche », précise la SNCB.