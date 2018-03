Un tract démocrate humaniste sérésien suscite quelques interrogations

Les démocrates humanistes ne pèsent pas très lourd dans la politique sérésienne: ils disposent d’un seul élu au conseil communal. Mais leur toutes-boites électoral de ce début mars risque de faire du bruit. Il commence d’ailleurs à circuler sur les réseaux sociaux. C’est le premier d’une série de tracts qui vont, mensuellement, être diffusés par les membres du parti

Il s’intitule « renouveau charismatique ». Une référence religieuse: c’est le nom d’un mouvement fondamentaliste chrétien, un mouvement de réveil spirituel apparu dans la foulée des pentecôtistes, d’abord, et dans les courants les plus traditionnalistes de l’église catholique voici un demi siècle. L’initiative de ce tract a de quoi surprendre, évidemment, de la part d’un parti qui, depuis qu’il a changé d’appellation, se veut non confessionnel. Le président de la section locale, récemment entré en fonction, parle d’un pur hasard: l’expression « renouveau charismatique » cherche simplement à souligner qu’en octobre, c’est une toute nouvelle équipe qui se présente aux suffrages des électeurs, et que ces gens qui s’engagent ont du charisme.

Tous les lecteurs de ce feuillet ne l’ont, à l’évidence, pas vraiment compris