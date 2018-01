Un tribunal de Moscou a reconnu légitime de divorce Джигарханяна avec Цымбалюк-Romanov

Vitalina Цымбалюк-Romanovskaya et Armen Джигарханян

MOSCOU, le 31 janvier. /TASS/. Кунцевский un tribunal de Moscou a reconnu légitime de divorce de l’acteur et réalisateur Армена Джигарханяна et Виталины Цымбалюк-Romanov, обжаловавшей précédemment divorce. Ce sujet TASS a rapporté mercredi l’avocat de Цымбалюк Larissa Shirokov.

« Кунцевский le tribunal a laissé notre recours devant sans modification. Le divorce est entré en vigueur », a déclaré l’avocat, ajoutant que appellera cette décision en cassation.

L’audience sur la requête des avocats Джигарханяна passé à huis clos. Цымбалюк-Romanovskaya personnellement assisté à l’examen de sa plainte.

Selon Larissa Широковой, une plainte a été déposée en raison du fait que le représentant par procuration dans une procédure de divorce (qui était Elina Mazurie) n’est pas expliqué Цымбалюк-Romanov son droit à « l’utilisation de la durée de la conciliation ».

Le divorce Армена Джигарханяна et Виталины Цымбалюк-Romanov a été officiellement décorée à la fin de novembre de l’année dernière, dans le monde judiciaire parcelle numéro 202 du quartier de Confiance. Le conjoint ne s’opposent pas à la procédure de divorce. Selon l’avocat Джигарханяна Eugène Parfenov, entre les ex-conjoints sont restés des litiges. Officiellement le mariage a été célébré le 25 février 2016.

La vie privée

Le comité d’enquête de la fédération de RUSSIE après la dissolution du mariage a Цымбалюк-Romanov accusation par l’article 137 du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE (« Violation de la vie privée ») et a pris avec lui un abonnement et assigné à résidence. Selon les enquêteurs, l’ex – épouse de l’artiste recueilli et diffusé dans la presse des informations sur la vie personnelle et familiale avec Джигарханяном sans son consentement. Comme il faut des documents, le 31 octobre, a été poursuivie en vertu de l’art. 137 du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE à l’égard d’une personne non identifiée, et le 5 décembre Цымбалюк-Romanov a été inculpé.

Lui-même Цымбалюк-Romanovskaya dans une interview à interviewer. TASS niait les accusations. Plus tard, son avocat, Larissa Shirokov a raconté à l’agence, avec son commis par l’auteure a été prise d’un abonnement de non-divulgation, l’avocat a souligné que « si l’accusation et l’accusé, en violation de la loi ». Selon elle, à partir de matériaux de l’affaire pénale, il n’est pas clair, qui s’est adressé à la police, car le manque d’informations concernant l’interrogatoire de l’acteur en tant que déposant sur le crime.

Auparavant, 38 ans, Цымбалюк-Romanovskaya est partie volontairement son poste de directeur de théâtre, qui est présidé par Джигарханяном.