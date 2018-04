Les Joueurs De « Spartacus »

© Stanislas;/TASS

TASS, le 8 avril. « Kuba », avec un score de 4:1 a махачкалинский « Anji » invité match le 25-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league). La rencontre s’est déroulée sur le stade Anji Arena Kaspiysk.

Dans la composition des gagnants d’un hat-триком a été marquée par le milieu de terrain néerlandais Quincy Промес, 10-ème et 14 ème minutes, il s’est distingué avec le jeu, à la 27e minute sur penalty, encore un but est marqué par Ilya Кутепов (56). De « Anji » s’est distingu Juan Lezcano (36).

Un triplé de Промеса est devenu le plus rapide dans l’histoire de la premier league. Précédent record appartenait serbe milieu du CSKA Зорану Тошичу, qui a marqué le troisième but à la porte « Krasnodar » à la 39e minute. Le néerlandais a porté le nombre de buts pour « Spartacus » dans tous les tournois jusqu’à 62. Il a contourné le brésilien Веллитона (61) et est devenu le meilleur buteur parmi les étrangers dans l’histoire des rouge et blanc.

Промес a marqué 13 buts au cours de la saison du championnat de la Russie et de la tête de la liste des meilleurs buteurs du tournoi. « Spartacus » a étendu le gagnant de la série dans le championnat, qui compte maintenant 18 matches. Dans les matches contre le « Anji » cette victoire est pour le club moscovite de la quatrième consécutive.

Dans le classement « Spartacus » et prend la deuxième place avec 50 points. « Anji » avec 24 points va de 14 h Baromètre de moscou « Locomotive » (52 points après 24 jeux).

Dans le prochain match « Spartacus » le 15 avril sur la check-out jouera avec екатеринбургским « Oural », « Anji » un jour plus tôt en visite rencontrera de saint-pétersbourg « Zénith ».

