Une Américaine adopte le fils de sa voisine d’avion

Un an et demi après avoir adopté son enfant, Phipps, une Américaine de 42 ans a révélé son incroyable histoire. Son récit, relayé par les médias outre-Atlantique, débute en septembre 2016 quand la quadragénaire originaire de Caroline du Nord rate son vol reliant Atlanta à Raleigh, aux Etats-Unis. Par chance, elle parvient à obtenir un siège sur le vol suivant. Dans l’appareil, elle se retrouve à côté de Samantha Snipes, une jeune femme de 24 ans, enceinte de huit mois.

Les deux femmes engagent la conversation. Samantha, qui a fui la relation malsaine qu’elle entretenait avec le futur père de son enfant, confie envisager de l’abandonner. « La situation dans laquelle j’étais ne lui aurait pas permis d’avoir une belle vie », témoigne-t-elle sur ABC News. De son côté, Phipps lui explique avoir essayé d’adopter à de nombreuses reprises, en vain, son statut de célibataire ayant compliqué les démarches.

« Elle avait l’air d’être une excellente mère pour lui »

Après avoir sympathisé, les deux femmes s’échangent leurs numéros de téléphone. Quelques jours plus tard, Samantha donne naissance à un petit garçon et contacte Phipps pour lui proposer de venir les voir. Celle-ci accepte et rencontre pour la première fois le nouveau-né.

« Elle avait l’air d’être une excellente mère pour lui. Elle semblait déjà l’aimer après l’avoir tenu pendant une heure. […] C’est ce qui m’a fait dire que c’était la bonne chose à faire », se rappelle Samantha.

Une semaine plus tard, Phipps devenait la maman du petit garçon, qu’elle a appelé Vaughn et dont elle est devenue officiellement la mère en août 2017. Aujourd’hui, les deux femmes sont toujours en contact et Samantha a déménagé en Caroline du Nord. Vaughn a ainsi pu fêter son premier anniversaire avec ses deux mamans.