Une asbl vous propose de sauver une poule de l’abattoir

Elles sont 60.000 à attendre un jardin accueillant. 60.000 poules pondeuses sont actuellement proposées à l’adoption par une asbl, moyennant une participation de 3 euros.

Les poules proviennent d’un élevage industriel, où, arrivées à l’âge d’un an et demi, elles ne sont plus assez rentables. Elles sont donc envoyées à l’abattoir. L’asbl « suppression des expériences sur l’animal (SEA) » tente d’en sauver un maximum en organisant des campagnes d’adoption.

Pour toute information, contacter l’asbl via Facebook ou au 0493/50.91.15

Les poules actuellement proposées à l’adoption proviennent d’un élevage entre Tournai et Audenarde et ont été rapatriées vers Liège et Hannut.