Une boucle de 266 kilomètres pour découvrir le Brabant wallon à pied

Les amateurs de randonnée seront heureux d’apprendre qu’il est désormais possible de faire le tour du Brabant wallon d’une seule traite sur un parcours de 266 kilomètres, baptisé GRP 127. C’est l’ASBL Les Sentiers de Grande Randonnée qui a tracé cette boucle en se tenant le plus possible à l’écart des routes et des zones urbanisées, et en essayant de varier les paysages: forêts, parcs, champs, prairies et villages.

Il a fallu deux bonnes années pour faire les repérages, le balisage et le descriptif du parcours. L’aboutissement de ce minutieux travail donne au Brabant wallon un statut particulier pour les marcheurs.

« C’est maintenant en Brabant wallon qu’il y a la densité la plus importante de sentiers GR balisés, explique Alain Carlier, administrateur de l ’ASBL. Il y avait déjà les sentiers transversaux, qui permettent de rejoindre Liège, Paris, Boulogne-sur-Mer ou Vresse-sur-Semois. Il y a maintenant le tour du Brabant wallon, sans oublier les randonnées en boucle qui vous permettent de découvrir en une journée une partie du Brabant wallon, sur quinze ou vingt kilomètres ».





Les traits rouge et jaune indiquent le GRP 127 qui permet de faire le tour du Brabant wallon. Il passe notamment à Nil-Saint-Vincent (Walhain) où se trouve le centre géographique de la Belgique. – © Hugues Van Peel – RTBF

Balisage rouge et jaune

Les itinéraires de grande randonnée linéaires sont balisés par deux traits rouges et blancs horizontaux bien connus des marcheurs. Pour le tour du Brabant wallon, qui fait partie de la catégorie des GR de Pays (GRP), les couleurs sont le rouge et le jaune.

22 des 27 communes de la province sont ainsi traversées. Et le topo-guide édité par l’ASBL propose d’en découvrir quelques curiosités architecturales ou patrimoniales au fil de la promenade.